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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Марія Степанюк |

Из Украины отозвали советника МВФ по финансовым вопросам — СМИ

МВФ

Старшего экономиста Европейского департамента МВФ Вима Фонтейна, который более пяти лет проработал в Украине, отозвали из страны.

В Украине Фонтейн отвечал за реформу финансового сектора, значительной частью которого была реформа корпоративного управления. Ранее он отвечал и за банковскую реформу, которая пришлась на каденцию экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой.

— Он посещал все ключевые судебные заседания по ПриватБанку, можно сказать был полевым генералом, — сказал источник изданию НВ Бизнес.

По информации издания, причиной его отзыва может быть провал реформы корпоративного управления после увольнения Андрея Коболева и отсутствие перспектив подписания SLA соглашения и дальнейшего финансирования со стороны МВФ.

Все это может привести к необходимости эмиссии, инфляции, удорожание заимствований и возможного дефолта Украины.

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Место Коболева занял Юрий Витренко, временно исполнявший обязанности министра энергетики.

Согласно постановлению Кабмина, к увольнению привели неудовлетворительные финансовые показатели Нафтогаза.

Источник: Новое время

Фото: Depositphotos

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