PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Марія Степанюк |

З України відкликали радника МВФ з фінансових питань – ЗМІ

МВФ

Старшого економіста Європейського департаменту МВФ Віма Фонтейн, який понад п’ять років пропрацював в Україні, відкликали з країни.

В Україні Фонтейн відповідав за реформу фінансового сектора, значною частиною якого була реформа корпоративного управління. Раніше він відповідав і за банківську реформу, яка припала на каденцію екс-очільниці НБУ Валерії Гонтаревої.

— Він відвідував усі ключові судові засідання по ПриватБанку, можна сказати був польовим генералом, — сказало джерело виданню НВ Бізнес.

За інформацією видання, причиною його відкликання може бути провал реформи корпоративного управління після звільнення Андрія Коболєва і відсутність перспектив підписання SLA угоди і подальшого фінансування з боку МВФ.

Все це може призвести до необхідності емісії, інфляції, подорожчання запозичень і можливого дефолту України.

Читайте
Управління має бути без політики: що світ думає про звільнення Коболєва

Звільнення Андрія Коболєва

28 квітня стало відомо про рішення акціонерів НАК Нафтогаз України припинити повноваження голови правління Андрія Коболєва і членів наглядової ради держкорпорації.

Місце Коболєва зайняв Юрій Вітренко, який тимчасово виконував обов’язки міністра енергетики.

Згідно з постановою Кабміну, до звільнення призвели незадовільні фінансові показники Нафтогазу.

Джерело: Новое время

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка