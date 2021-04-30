Старшого економіста Європейського департаменту МВФ Віма Фонтейн, який понад п’ять років пропрацював в Україні, відкликали з країни.

В Україні Фонтейн відповідав за реформу фінансового сектора, значною частиною якого була реформа корпоративного управління. Раніше він відповідав і за банківську реформу, яка припала на каденцію екс-очільниці НБУ Валерії Гонтаревої.

— Він відвідував усі ключові судові засідання по ПриватБанку, можна сказати був польовим генералом, — сказало джерело виданню НВ Бізнес.

За інформацією видання, причиною його відкликання може бути провал реформи корпоративного управління після звільнення Андрія Коболєва і відсутність перспектив підписання SLA угоди і подальшого фінансування з боку МВФ.

Все це може призвести до необхідності емісії, інфляції, подорожчання запозичень і можливого дефолту України.

Звільнення Андрія Коболєва

28 квітня стало відомо про рішення акціонерів НАК Нафтогаз України припинити повноваження голови правління Андрія Коболєва і членів наглядової ради держкорпорації.

Місце Коболєва зайняв Юрій Вітренко, який тимчасово виконував обов’язки міністра енергетики.

Згідно з постановою Кабміну, до звільнення призвели незадовільні фінансові показники Нафтогазу.