Старшого економіста Європейського департаменту МВФ Віма Фонтейн, який понад п’ять років пропрацював в Україні, відкликали з країни.
В Україні Фонтейн відповідав за реформу фінансового сектора, значною частиною якого була реформа корпоративного управління. Раніше він відповідав і за банківську реформу, яка припала на каденцію екс-очільниці НБУ Валерії Гонтаревої.
— Він відвідував усі ключові судові засідання по ПриватБанку, можна сказати був польовим генералом, — сказало джерело виданню НВ Бізнес.
За інформацією видання, причиною його відкликання може бути провал реформи корпоративного управління після звільнення Андрія Коболєва і відсутність перспектив підписання SLA угоди і подальшого фінансування з боку МВФ.
Все це може призвести до необхідності емісії, інфляції, подорожчання запозичень і можливого дефолту України.
Звільнення Андрія Коболєва
28 квітня стало відомо про рішення акціонерів НАК Нафтогаз України припинити повноваження голови правління Андрія Коболєва і членів наглядової ради держкорпорації.
Місце Коболєва зайняв Юрій Вітренко, який тимчасово виконував обов’язки міністра енергетики.
Згідно з постановою Кабміну, до звільнення призвели незадовільні фінансові показники Нафтогазу.