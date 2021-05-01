Генерал армии Виктор Муженко, который почти пять лет возглавлял Генштаб Украины и руководил армией во время активных боевых действий на Донбассе в 2014-2015 годах, оценил накопления российских войск возле границ Украины и спрогнозировал, когда может произойти следующая эскалация.

Ситуация на границе

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении масштабных учений на западе и юге России, а также в аннексированном Крыму. Саму же концентрацию войск в российском Минобороны объясняли реакцией на учения НАТО.

Генерал отметил, что отвод войск — условный, поскольку в постановке задач Шойгу руководящему составу ВС России указано отвести войска и оставить технику тех частей, которые будут принимать участие в учениях Запад-2021. То есть часть техники оставили возле украинских границ.

Какой повод может быть для войны

Бывший руководитель Генштаба Украины отметил, что повод для войны со стороны России может быть любой. По его словам, Российская Федерация одновременно может использовать диверсию — путем дезинформации и другими приемами, количество которых неограничено.

Почему эскалация возможна в июле

Сейчас ожидают двусторонней встрече президентов РФ и Украины. Генерал отметил, что это период, когда будут смотреть на реакцию Украины и западных партнеров на действия России.

По его мнению, цикличность обострений особенно будет наблюдаться перед 30-летием независимости Украины. А также в сентябре во время совместных учений России и Беларуси Запад-2021, которые запланированы на 10-16 сентября.

Легкой прогулки для армии РФ не будет

Екс-начальник Генштаба считает, что консолидированная нация, сильное украинское государство и ВСУ при объединении других силовых структур могут дать достойный отпор — и это не будет легкой прогулкой для России. По его словам, боевой дух Украины — фактор, который Россия не учла в 2014 году.

Поддержка США

США готовы поставлять Украине вооружение в рамках договоренностей, а также рассматривать дальнейшие запросы. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что запросы Украины по вооружению не оставят без внимания.

По его словам, США готовы действовать в рамках договоренностей. В будущем США рассмотрит запросы Украины по некоторым видам продукции военного назначения. Он предупредил, что речь идет о поставках вне формата сотрудничества с Украиной в сфере обороны.

Источник: BBC