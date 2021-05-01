Генерал армії Віктор Муженко, який майже п’ять років очолював Генштаб України та керував армією під час активних бойових дій на Донбасі у 2014-2015 роках, оцінив накопичення російських військ біля кордонів України та спрогнозував, коли може статися наступна ескалація.

Ситуація на кордоні

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення масштабних навчань на заході та півдні Росії, а також в анексованому Криму. Саму ж концентрацію військ у російському Міноборони пояснювали реакцією на навчання НАТО.

Генерал зазначив, що відведення військ – умовне, оскільки у постановці задач Шойгу керівному складу ЗС Росії вказано відвести війська і залишити техніку тих частин, які братимуть участь у навчаннях Запад-2021. Тобто частину техніки залишили біля українських кордонів.

Який привід може бути для війни

Колишній керівник Генштабу України зазначив, що привід для війни з боку Росії може бути будь-який. За його словами, Російська Федерація водночас може використати диверсію – шляхом дезінформації та іншими прийомами, кількість яких необмежена.

Чому ескалація можлива у липні

Зараз очікують на двосторонню зустріч президентів РФ та України. Генерал зазначив, що це період, коли дивитимуться на реакцію України та західних партнерів на дії Росії.

На його думку, циклічність загострень особливо спостерігатиметься перед 30-річчям незалежності України. А також у вересні під час спільних навчань Росії та Білорусі Запад-2021, що заплановані на 10-16 вересня.

Легкої прогулянки для армії РФ не буде

Екс-керівник Генштабу вважає, що консолідована нація, сильна українська держава та ЗСУ при згуртуванні інших силових структур можуть дати достойну відсіч – і це не буде легкою прогулянкою для Росії. За його словами, бойовий дух України – фактор, який Росія не врахувала у 2014 році.

Підтримка США

США готові постачати Україні озброєння у межах домовленостей, а також розглядати подальші запити. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що запити України щодо озброєння не залишать поза увагою.

За його словами, США готові діяти у межах домовленостей. У майбутньому США розглянене запити України щодо деяких видів продукції військового призначення. Він попередив, що йдеться про постачання поза форматом співпраці з Україною у сфері оборони.

Джерело: BBC