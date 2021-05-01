США будут поставлять Украине вооружение в рамках договоренностей — Салливан

США готовы поставлять Украине вооружение в рамках договоренностей, а также рассматривать дальнейшие запросы, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он заявил, что запросы Украины на вооружение не оставят без внимания.

— Мы готовы действовать в рамках договоренностей. В прошлом мы уже организовывали поставки в Украину. Также и в будущем рассмотрим ее запросы о некоторых видах продукции военного назначения, — сказал Салливан во время онлайн-форума института Аспена.

Он предупредил, что речь идет о поставках вне формата сотрудничества с Украиной в сфере обороны.

По словам советника Байдена, Россия поступила конструктивно, отведя существенную часть сил от границы с Украиной.

— Мы приняли к сведению, что они отвели значительную часть сил от границы, вернули их на места постоянного базирования. Это — конструктивный шаг, — сказал Салливан.

Салливан сообщил, что во время телефонного разговора с президентом РФ Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу дислокации российских войск у украинской границы. В этом разговоре президент США предложил возможность переговоров с Путиным.

В Кремле тем временем не исключают возможности встречи Владимира Зеленского с Путиным, но вопрос Донбасса обсуждать отказываются. Об этом уже заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и отметил, что встреча может касаться только двусторонних отношений между странами.