На участника марша в честь СС Галичина составили протокол за нацистское приветствие

В Киеве правоохранители составили административный протокол на участника марша по случаю годовщины создания дивизии СС Галичина за использование нацистского приветствия. Также следователи открыли уголовное производство.

По данным полицейских, после завершения акции в интернете обнаружили материалы, свидетельствующие, что один мужчина использовал запрещенное нацистское приветствие.

Им оказался 36-летний житель Киевской области. На мужчину составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУ об административных правонарушениях.

Также в полиции отметили, что участник акции в присутствии понятых отказался от подписи протокола об административных правонарушениях. Поэтому материал направят в суд для дальнейшего принятия решения.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК.

Накануне, 28 апреля, в Киеве прошел марш по случаю 78-й годовщины создания дивизии СС Галичина.

Около 500 человек колонной прошлись с Арсенальной площади до Майдана Незалежности. Главным атрибутом марша стала вышиванка.

Дивизия СС Галичина — это подразделение в составе войск Ваффен-СС Германии в 1943-1945 годах. Он был укомплектован из украинцев преимущественно греко-католического вероисповедания. Почти все они были галичанами.

27 мая 2020-го ОАСК признал незаконным заявление экс-руководителя Института нацпамяти Владимира Вьятровича, что символика этой дивизии не является нацистской. Суд обязал Институт воздержаться от распространения таких выводов.