Советскому народу обещали светлое будущее. Построить коммунизм партийная верхушка собиралась до 1980 года. Но для этого требовалось коллективное сознание. Чтобы никто не выделялся из общей массы, ни в мыслях, ни в быту. Прежде всего — в одежде.

Все стандартное: одинаковые дома, гарнитуры, телевизоры, магнитофоны, одежда.

Достать одежду вне очереди было крайне трудно. И даже взятки — не всегда помогали. Некоторые истории вообще заканчивались драматически.

Один закройщик отсидел за то, что клиентка сшила у него штаны, отблагодарила его и дала ему пять рублей благодарности. А потом заявила на него в полицию. Его посадили на несколько лет.

Пока простой народ выкручивался как мог, некоторые нашли выход — шить одежду подпольно, так появилось отрицательное в советском лексиконе слово “цеховики”.

Чем больше товаров попадало в дефицитный список, тем масштабнее становились коррупция и схемы. Если кого-то и ловили с поличным, то только мелких предпринимателей. Удивительно, но многих крупных подпольных цеховиков в 70-х и 80-х власть почему-то не трогала.

Но так было не всегда. В 60-е партия развернула настоящую охоту на фабрикантов. На скамье подсудимых тогда оказались около полутысячи человек. Во время процессов всплывали факты, когда цеховики купали любовниц в шампанском, покупали подержанные иномарки и зарабатывали миллионы.

По распоряжению Хрущева, именно в 60-е во время зачистки цеховиков, в уголовный кодекс вернули статью о смертной казни за экономические преступления. Поэтому директора Львовской ткацкой фабрики, за хищение госимущества в особо крупных размерах, сразу приговорили к расстрелу.

Реальные же потребности населения, похоже, никого не волновали. Даже качественную тушь и тени для глаз в обычных магазинах было не купить. Для одесских мастеров это стало зеленым светом. Раз надо — значит будет. В Южной Пальмире научились подделывать даже косметику.

В 70-х в Советском Союзе появилось новое явление — фарцовщики. Они продавали уже не самопал, как говорили, а модный заграничный товар.

Фарцовщики могли достать все, но значительно дороже чем в магазине. Фактически это была спекуляция. Именно для борьбы со спекуляцией в Союзе создали ОБХСС.

В то же время появились подпольные миллионеры. Они имели деньги, но тратить их на полную не могли. Жить на широкую ногу означало привлечь к себе внимание милиции.

Легализовать же доходы в Союзе было практически невозможно.

Опрос о распаде СССР

Половина украинцев – 50,1% не жалеют о распаде СССР, а 33,5% — жалеют.

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), среди граждан Украины, которые голосовали за Владимира Зеленского 52,7% не жалеют, что Советский союз распался, 28,7% — жалеют.