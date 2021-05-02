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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Пасха 2021: предстоятели украинских церквей поздравили жителей страны

Поздравление предстоятелей украинских церквей

2 мая в Украине отмечается праздник светлого Христового Воскресения. Свои поздравления с Пасхой выразили настоятели всех украинских церквей.

Видеообращения к своим прихожанам записали предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, отец и глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав, Святейший Патриарх Филарет, а также Митрополит Онуфрий.

В частности, Епифаний призвал украинцев объединяться, несмотря на все тревоги, препятствия и ограничения.

Глава ПЦУ также пожелал, чтобы все граждане страны постоянно ощущали на себе благодать Воскресшего Спасителя.

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Предстоятель УГКЦ Блаженнейший Святослав призвал украинцев дорожить даром жизни.

Он поблагодарил медиков, которые несмотря на угрозу собственной жизни спасают граждан страны, а также членов их семей, также подверженных постоянному риску.

В свою очередь Митрополит Онуфрий в своем видеообращении рассказал о важности праздника Пасхи.

Он подчеркнул, что Сын Божий своим Воскресением подарил людям потерянную когда-то вечную жизнь. Митрополит пожелал украинцам здоровья, мира, радости и духовной силы, которая необходима для преодоления трудностей, болезней и страхов, которыми наполнен мир.

Как празднуют Пасху в Киеве

Как сообщалось ранее, в церквях по всему Киеву прошли праздничные богослужения по случаю Христового Воскресения, после которых прихожане смогли освятить свои пасхальные корзинки.

Большинство людей собираются вокруг храмов, не заходя внутрь помещения.

Кроме того, в столичной полиции также подтвердили, что в пасхальную ночь не фиксировали нарушений общественного порядка и противоэпидемических правил.

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