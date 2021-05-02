Пасха 2021: предстоятели украинских церквей поздравили жителей страны

2 мая в Украине отмечается праздник светлого Христового Воскресения. Свои поздравления с Пасхой выразили настоятели всех украинских церквей.

Видеообращения к своим прихожанам записали предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, отец и глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав, Святейший Патриарх Филарет, а также Митрополит Онуфрий.

В частности, Епифаний призвал украинцев объединяться, несмотря на все тревоги, препятствия и ограничения.

Глава ПЦУ также пожелал, чтобы все граждане страны постоянно ощущали на себе благодать Воскресшего Спасителя.

Предстоятель УГКЦ Блаженнейший Святослав призвал украинцев дорожить даром жизни.

Он поблагодарил медиков, которые несмотря на угрозу собственной жизни спасают граждан страны, а также членов их семей, также подверженных постоянному риску.

В свою очередь Митрополит Онуфрий в своем видеообращении рассказал о важности праздника Пасхи.

Он подчеркнул, что Сын Божий своим Воскресением подарил людям потерянную когда-то вечную жизнь. Митрополит пожелал украинцам здоровья, мира, радости и духовной силы, которая необходима для преодоления трудностей, болезней и страхов, которыми наполнен мир.

Как празднуют Пасху в Киеве

Как сообщалось ранее, в церквях по всему Киеву прошли праздничные богослужения по случаю Христового Воскресения, после которых прихожане смогли освятить свои пасхальные корзинки.

Большинство людей собираются вокруг храмов, не заходя внутрь помещения.

Кроме того, в столичной полиции также подтвердили, что в пасхальную ночь не фиксировали нарушений общественного порядка и противоэпидемических правил.