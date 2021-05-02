Великдень 2021: предстоятелі українських церков привітали жителів країни

2 травня в Україні відзначається свято світлого Христового Воскресіння. Свої привітання з Великоднем висловили настоятелі всіх українських церков.

Відеозвернення до своїх парафіян записали предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній, батько і глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав, Святійший Патріарх Філарет, а також Митрополит Онуфрій.

Зокрема, Єпіфаній закликав українців об’єднуватися, незважаючи на всі тривоги, перешкоди і обмеження.

Глава ПЦУ також побажав, щоб всі громадяни країни постійно відчували на собі благодать Воскреслого Спасителя.

Предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав закликав українців дорожити даром життя.

Він подякував медикам, які незважаючи на загрозу власному життю рятують громадян країни, а також членів їх сімей, що також піддаються постійному ризику.

Натомість Митрополит Онуфрій в своєму відеозверненні розповів про важливість свята Пасхи.

Він зазначив, що Син Божий своїм Воскресінням подарував людям втрачене колись вічне життя. Митрополит побажав українцям здоров’я, миру, радості і духовної сили, необхідної для подолання труднощів, хвороб і страхів, якими наповнено цей світ.

Як святкують Великдень в Києві

Як повідомлялося раніше, в церквах по всьому Києву відбулися святкові богослужіння з нагоди Христового Воскресіння, після яких парафіяни змогли освятити свої великодні кошики.

Більшість людей збираються навколо храмів, не заходячи всередину приміщеннь.

Крім того, в столичній поліції також підтвердили, що в великодню ніч не фіксували порушень громадського порядку та протиепідемічних правил.