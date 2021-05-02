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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Великдень 2021: предстоятелі українських церков привітали жителів країни

Поздравление предстоятелей украинских церквей

2 травня в Україні відзначається свято світлого Христового Воскресіння. Свої привітання з Великоднем висловили настоятелі всіх українських церков.

Відеозвернення до своїх парафіян записали предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній, батько і глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав, Святійший Патріарх Філарет, а також Митрополит Онуфрій.

Зокрема, Єпіфаній закликав українців об’єднуватися, незважаючи на всі тривоги, перешкоди і обмеження.

Глава ПЦУ також побажав, щоб всі громадяни країни постійно відчували на собі благодать Воскреслого Спасителя.

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Предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав закликав українців дорожити даром життя.

Він подякував медикам, які незважаючи на загрозу власному життю рятують громадян країни, а також членів їх сімей, що також піддаються постійному ризику.

Натомість Митрополит Онуфрій в своєму відеозверненні розповів про важливість свята Пасхи.

Він зазначив, що Син Божий своїм Воскресінням подарував людям втрачене колись вічне життя. Митрополит побажав українцям здоров’я, миру, радості і духовної сили, необхідної для подолання труднощів, хвороб і страхів, якими наповнено цей світ.

Як святкують Великдень в Києві

Як повідомлялося раніше, в церквах по всьому Києву відбулися святкові богослужіння з нагоди Христового Воскресіння, після яких парафіяни змогли освятити свої великодні кошики.

Більшість людей збираються навколо храмів, не заходячи всередину приміщеннь.

Крім того, в столичній поліції також підтвердили, що в великодню ніч не фіксували порушень громадського порядку та протиепідемічних правил.

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