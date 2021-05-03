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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Зеленський прибув до Польщі з робочим візитом

Владимир Зеленский

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі.

Український президент візьме участь у відзначенні 230-річчя Конституції Польщі.

Крім того, запланована зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою та лідерами інших держав.

Анджей Дуда також відвідає Україну з нагоди святкування Дня Незалежності у серпні.

Зеленський прибув до Польщі з робочим візитом

Сенат Польщі підтримав Україну

Комітет Сенату Польщі з питань закордонних справ ухвалив резолюцію, у якій висловив підтримку Україні на тлі скупчення російських військових біля її кордонів.

У документі владу РФ закликають зупинити подальшу ескалацію та дестабілізацію ситуації у регіоні.

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