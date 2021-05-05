Еще три области Украины выходят из красного уровня карантина, среди них — Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.
Решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 5 мая.
С 00.00 6 мая 2021 года красный уровень эпидемической опасности отменяется на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.
В Харьковской и Хмельницкой областях будут действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности.
На территории Черниговской области установят оранжевый уровень.
Карантин в Украине
По сравнению с мартом и апрелем в мае в Украине значительно улучшилась эпидситуации.
Сейчас в шести регионах установлен красный уровень эпидемической опасности.
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Источник: Олег Немчинов