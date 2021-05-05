Еще три области Украины выходят из красного уровня карантина, среди них — Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

Решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 5 мая.

С 00.00 6 мая 2021 года красный уровень эпидемической опасности отменяется на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

В Харьковской и Хмельницкой областях будут действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности.

На территории Черниговской области установят оранжевый уровень.

Карантин в Украине

По сравнению с мартом и апрелем в мае в Украине значительно улучшилась эпидситуации.

Сейчас в шести регионах установлен красный уровень эпидемической опасности.

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Источник: Олег Немчинов