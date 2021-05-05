Ще три області України виходять з червоного рівня карантину, з-поміж них – Харківська, Хмельницька та Чернігівська.
Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 5 травня.
З 00.00 6 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки скасовується на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей.
У Харківській та Хмельницькій областях діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, які передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки.
На території Чернігівської області встановлять помаранчевий рівень.
Карантин в Україні
Порівняно з березнем та квітнем у травні в Україні значно поліпшилася епідситуації.
Нині у шести регіонах встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.
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Джерело: Олег Немчінов