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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Харківська, Хмельницька та Чернігівська області виходять з червоної зони карантину

карантин в україні

Ще три області України виходять з червоного рівня карантину, з-поміж них – Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 5 травня.

З 00.00 6 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки скасовується на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей.

У Харківській та Хмельницькій областях діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, які передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки.

На території Чернігівської області встановлять помаранчевий рівень.

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Карантин в Україні

Порівняно з березнем та квітнем у травні в Україні значно поліпшилася епідситуації.

Нині у шести регіонах встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Олег Немчінов

Фото: УНІАН

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