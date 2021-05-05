6 мая синоптики прогнозируют периодические дожди и грозы, поскольку Украина окажется в окружении циклонов и атмосферных фронтов.

Ветер – преимущественно западный, умеренный, временами порывистый.

В восточных областях, на юго-востоке и в Днепре влажные потоки будет сдерживать антициклон Trudi, поэтому там будет преобладать сухая солнечная погода. Воздух прогреется до +17-22°.

На Западе, Севере, в большинстве центральных областей через холодный атмосферный фронт температура воздуха составит +12-17°.

В Киеве 6 мая предполагается дождь, возможна гроза. Днем температура воздуха будет не выше +14-16°.

Осадки в Украине ожидаются до конца недели. Суббота, 8 мая, будет холодной.

С 10-11 мая и всю следующую неделю в Украину будет поступать теплый воздух. Дневные температуры составят +20-27°.

10-12 мая дождей не предвидится. 13 мая возможны дожди, теплая погода сохранится.

Прогноз погоды в мае 2021 года

В мае средняя месячная температура в Украине ожидается на уровне +15-18°, в горах – +11-13°, что на 1-1,5° выше средних многолетних значений.

Подробнее о прогнозе погоды в мае 2021 года читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Наталья Диденко