6 травня синоптики прогнозують періодичні дощі та грози, оскільки Україна опиниться в оточенні циклонів та атмосферних фронтів.

Вітер – переважно західний, помірний, часом поривчастий.

У східних областях, на південному сході та в Дніпрі вологі потоки стримуватиме антициклон Trudi, тому там переважатиме суха сонячна погода. Повітря прогріється до +17-22°.

На Заході, Півночі, у більшості центральних областей через холодний атмосферний фронт температура повітря становитиме +12-17°.

У Києві 6 травня передбачається дощ, можлива гроза. Удень температура повітря буде не вище +14-16°.

Опади в Україні триватимуть до кінця тижня. Субота, 8 травня, буде холодною.

Із 10-11 травня та весь наступний тиждень в Україну надійде тепле повітря. Денні температури становитимуть +20-27°.

10-12 травня дощів не передбачається. 13 травня можливі дощі, тепла погода збережеться.

Прогноз погоди в травні 2021 року

У травні середня місячна температура в Україні передбачається на рівні +15-18°, в горах – +11-13°, що на 1-1,5° вище за середні багаторічні значення.

Детальніше про прогноз погоди в травні 2021 року читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Наталка Діденко