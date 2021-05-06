Должностные лица ЮЖД присвоили около 1 млн грн. Они проводили махинации с оформлением фиктивных отпусков, подделывали больничные и вели учет сотрудников при их отсутствии на рабочих местах.

Такая схема хищения средств действовала с 2017 года.

— Подчиненным предлагали не оформлять отпуска за свой счет, чтобы продолжалось начисления заработной платы, а деньги отдавать своим руководителям. Отсутствие работников на рабочем месте чиновники прикрывали недостоверными внесениями рабочего времени в табеле учета, а также оформляли фиктивные больничные, — сообщили в прокуратуре Харьковской области.

По факту хищения открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители уже провели обыски в семи структурных подразделениях Укрзализныци.

Там они обнаружили и изъяли документы учета рабочего времени, данные о начислении зарплаты сотрудникам и другие доказательства противоправной деятельности.

Следственные действия продолжаются, устанавливается круг причастных к преступлению должностных лиц и решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении.

Обвиняемым грозит до 4 лет лишения свободы.

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Хищение в Сумской области

СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна на хищении комплектующих к оружию.

Экс-заместитель гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы, имя которого не уточняется, присваивал и продавал оптические прицелы.

Комплектующие отправляли якобы на ремонт. Но в действительности — продавали.

Из-за этого государство потеряло полмиллиона гривен. Организатору схемы грозит до пяти лет тюрьмы.

Источник: Харьковская областная прокуратура