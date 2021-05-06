Посадові особи Південної залізниці привласнили близько 1 млн грн. Вони проводили махінації з оформленням фіктивних відпусток, підробляли лікарняні і вели облік співробітників, котрих відправляли у незаплановані відпустки.

Така схема розкрадання коштів діяла з 2017 року.

– Підлеглим пропонували не оформляти відпустки за свій рахунок, щоби тривало нарахування заробітної плати, а гроші віддавати своїм керівникам. Відсутність працівників на робочому місці чиновники прикривали недостовірними внесеннями робочого часу в табелі обліку, а також оформляли фіктивні лікарняні листки, – повідомили в прокуратурі Харківської області.

За фактом розкрадання відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Правоохоронці вже провели обшуки в семи структурних підрозділах Укрзалізниці.

Там вони виявили і вилучили документі обліку робочого часу, дані про нарахування зарплатні співробітникам і інші докази протиправної діяльності.

Слідчі дії тривають, встановлюється коло причетних до злочину посадових осіб і вирішується питання про повідомлення зазначеним особам про підозру.

Досудове розслідування триває. Обвинуваченим загрожує до 4 років позбавлення волі.

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Розкрадання на Сумщині

СБУ викрила чиновника оборонного концерну на розкраданні комплектуючих до зброї.

Екс-заступник гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери, ім’я якого не уточнюється, привласнював і продавав оптичні приціли.

Комплектуючі відправляли нібито на ремонт. Але в дійсності – продавали.

Через це держава втратила півмільйона гривень. Організатору схеми загрожує до п’яти років в’язниці.

Джерело: Харківська обласна прокуратура