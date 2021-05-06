Киев в эти выходные, 8-9 мая, будет отмечать День памяти и примирения, а также 76-ю годовщину Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В эти дни местные власти запланировали церемонии возложения цветов, тематические выставки, а также встречи с ветеранами боевых действий.

Также будут давать денежные выплаты ветеранам Второй мировой войны, участникам АТО, воинам-интернационалистам и участникам Революции достоинства.

План мероприятий на памятные дни в Киеве:

6-16 мая — фотовыставка Мгновение истории в Национальном историко-архитектурном музее Киевская крепость.

7-21 мая — выставка архивных документов ко Дню памяти и примирения и Дня победы. Просмотр выставки будет доступен на веб-сайте Государственного архива Киева.

8 мая — торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы.

Также в День памяти и примирения запланирована встреча с ветеранами боевых действий в Музее оккупации.

Кроме того, в публичной библиотеке им. Леси Украинки откроется книжная выставка Помнить ради будущего.

9 мая — состоятся торжество Помним — Побеждаем! на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Также там проведут поминальное богослужение, посвященное памяти погибших защитников Украины, и молебен за мир в стране и украинских бойцов.

В то же время в течение мая онлайн будут проходить тематические уроки, воспитательные часы, лекции, акции и тому подобное.

В частности, тематические акции и проекты с участием детей и учащейся молодежи Киева будут проводить в онлайн-режиме.

Их будут показывать на образовательный электронной платформе Все буде добре! ОК!, а также на веб-сайте и соцсетях Департамента образования и науки и учебных заведений столицы.

По данным КГГА, такие мероприятия в честь памятных дней будут проходить во всех районах города.

Календарь праздников на май 2021

В мае 2021 много государственных праздников. В частности, это День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Благодаря этим памятным дням украинцев будет три дополнительных выходных.

Детальное календарь праздников на май — смотрите на Фактах ICTV.