Трамп анонсировал 30% пошлины для ЕС и Мексики с 1 августа

Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, сообщает Reuters.

Трамп рассказал, как ЕС и Мексика могут избежать пошлин

Глава Штатов отметил, что эта тарифная ставка намного меньше, чем нужно, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который Вашингтон имеет с ЕС.

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В то же время он добавил, что европейским компаниям не нужно будет платить пошлины, если они разместят производство в США.

За несколько дней до этого американский президент объявил о 35% пошлинах на канадский импорт с августа, а также о планах применить тарифы 15-20% к остальным торговым партнерам.

Кроме того, Дональд Трамп применил 25% пошлины на товары из Японии и Южной Кореи.

Также американский президент ввел пошлины для еще шести стран: 30% для Алжира; 30% для Ирака; 30% для Ливии; 25% для Брунея; 25% для Молдовы; 20% для Филиппин.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью CNN, что ряд стран могут столкнуться с американскими тарифами с 1 августа, если не заключат торговые соглашения с Вашингтоном.

Среди них не только страны Евросоюза.

Это фактически откладывает введение тарифов, которые изначально должны были вернуться 2 апреля, но были приостановлены до 9 июля.

Администрация Трампа направит письма 100 небольшим странам с предупреждением о возвращении к тарифным ставкам с 2 апреля.

В письмах будет отмечаться: если страны не достигнут прогресса в переговорах, то с 1 августа вернутся пошлины в размере от 10% до 50%.

В настоящее время торговые переговоры США с Канадой и Евросоюзом все еще интенсивно продолжаются.

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