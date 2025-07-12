Атаковали FPV-дронами: ВСУ отомстили оккупантам за гибель малыша в Херсонской области

Силы обороны отомстили российским военным, которые 9 июля убили годовалого малыша в селе Правдино Херсонской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что предшествовало трагедии

9 июля около 12:10 по двору частного дома в селе Правдино Белозерской общины российские оккупанты нанесли удар дроном. В этот момент на улице находились годовалый Дима и его 64-летняя бабушка.

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В результате удара российского БпЛА Молния мальчик погиб, а его бабушка получила ранения – у женщины контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма.

ВСУ ликвидировали причастных к военному преступлению

По данным Генерального штаба, наши военные сумели определить, с какого именно направления враг атаковал ребенка и бабушку во дворе, это район временно оккупированной Голой Пристани.

Также бойцы Сил обороны установили локацию, где находился российский экипаж, — пятиэтажный нежилой дом в Голой Пристани.

В окна соответствующего этажа наши операторы ударных беспилотников в четыре приема направили пять FPV-дронов. Больше из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось.

— На данный момент есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастные к смерти ребенка, уничтожены, — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Сегодня, 12 июля, в 16:40 российские военные с помощью дрона атаковали 43-летнего гражданского мужчину в Днепровском районе Херсона.

У него — минно-взрывная травма, контузия, а также осколочные ранения туловища, рук и ног. Пострадавший в состоянии средней тяжести находится в больнице.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 235-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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