Санкции ЕС и российский газ: Словакия выдвигает условия для снятия блокировки

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова разблокировать 18-й санкционный пакет Европейского Союза против России. Впрочем, главное условие Братиславы — договоренность с партнерами о замене российского газа.

Об этом сообщает Politico.

— Нам нужно что-то выиграть в этой борьбе, хотя это не будет стопроцентный результат, — сказал Фицо во время пресс-конференции 12 июля.

Фицо требует договоренностей по газу в обмен на поддержку санкций

По его словам, Словакия уже обсуждает этот вопрос с Францией, Германией и Еврокомиссией. Власти страны ожидают политических гарантий по решению энергетической проблемы.

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— Мы хотим решить этот вопрос до вторника, поскольку напряженность растет со всех сторон, — добавил премьер.

Ранее Словакия была одной из стран, которая заблокировала 18-й санкционный пакет, из-за угрозы собственной энергетической безопасности.

Напомним, Европейский совет не смог достичь консенсуса по 18-му пакету санкций против России, который должен был быть введен в ответ на ее полномасштабную войну против Украины. Однако лидеры ЕС достигли политической договоренности о продлении санкций против России еще на полгода.

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