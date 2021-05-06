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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Возвращение дождей и холодный ветер: погода в Украине 6 мая (КАРТА)

прогноз погоди_погода

С сегодняшнего дня, 6 мая, в Украину возвращается дождливая погода. Также ожидаются в большинстве регионов сильные ветры.

В четверг температура воздуха днем ​​прогреется до +17 тепла, а ночью упадет до +10.

На Западе ожидаются незначительные дожди в течение дня. Температура будет колебаться днем ​​от +14 до +16, ночью +7…+10.

В центральных регионах температура составит днем ​​от +15 до +18, ночью — от +7 до +10.

На Севере температура воздуха днем ​​будет держаться в пределах от +14 до +16, а ночью — +8…+10.

В восточных областях день будет солнечным и без осадков, однако ночью несколько похолодает. Температура от +19 до +21, ночью — от +6 до +8.

На Юге солнце целый день будет прятаться за облаками, местами пройдут дожди. Температура будет колебаться днем ​​от +17 до +20, а ночью — от +7 до +10 градусов.

В Киеве 6 мая день будет мрачным и холодным, ожидается умеренный дождь. Столбики термометров днем ​​поднимутся до +16, а ночью температура упадет до +10.

Погода на 6 мая 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

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Погода в Украине в мае

По прогнозам синоптиков, погода в Украине в третий весенний месяц будет достаточно изменчивой, что традиционно для мая.

Теплые дни будут чередоваться с периодами незначительного похолодания, возможны дожди с грозами и значительными ветрами.

Подробнее о погоде в Украине в мае 2021 читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

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