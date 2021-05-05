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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

На Киев надвигается сильный ветер: объявлен желтый уровень опасности

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5 мая в Киеве и Киевской области ожидается ухудшение погоды — сильные порывы ветра 15-18 м/с.

Спасатели объявили І уровень опасности, желтый.

Такие погодные условия в столице и регионе продержатся до конца суток.

Кроме того, сильный ветер будет в области и 6 мая.

Спасатели призывают держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи.

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Погода в Украине в мае

По прогнозам синоптиков, погода в Украине в третий весенний месяц будет достаточно изменчивой, что традиционно для мая.

Теплые дни будут чередоваться с периодами незначительного похолодания, возможны дожди с грозами и значительными ветрами.

Подробнее о погоде в Украине в мае 2021 читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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