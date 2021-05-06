Погода на 6 травня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Із сьогоднішнього дня, 6 травня, до України повертається дощова погода. Також очікуються у більшості регіонах сильні вітри.

У четвер температура повітря вдень прогріється до +17 тепла, а вночі впаде до +10.

На Заході очікуються незначні дощі протягом дня. Температура коливатиметься вдень від +14 до +16, вночі +7…+10.

У центральних регіонах температура становитиме вдень від +15 до +18, вночі – від +7 до +10.

На Півночі температура повітря вдень буде триматися в межах від +14 до +16, а вночі – +8…+10.

У східних областях день буде сонячним та без опадів, однак вночі дещо похолодає. Температура вдень від +19 до +21, вночі – від +6 до +8.

На Півдні сонце цілий день ховатиметься за хмарами, місцями йтимуть дощі. Температура коливатиметься вдень від +17 до +20, а вночі – від +7 до +10 градусів.

У Києві 6 травня день буде похмурим та холодним, очікується помірний дощ. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +16, а вночі температура впаде до +10.

Погода в Україні у травні

За прогнозами синоптиків, погода в Україні у третій весняний місяць буде доволі мінливою, що традиційно для травня.

Теплі дні чергуватимуться з періодами незначного похолодання, можливі дощі з грозами та значними вітрами.

Детальніше про погоду в Україні у травні 2021 читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.