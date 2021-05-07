По состоянию на 7 мая 2021 в одной области Украины установлено красный уровень эпидемической опасности.

В красной зоне карантина остается Сумская область.

В перечне оранжевой зоны — Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области.

В желтой зоне сейчас находятся город Киев, Полтавская, Запорожская, Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Херсонская, Черкасская, Черниговская и Черновицкая области.

К зеленой зоне не попал ни один из регионов.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.