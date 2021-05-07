Руководители МИД стран Бенилюкса обещали рассказать правду о Донбассе

Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетили часть Луганской области, которая находится в зоне ООС.
Стеф Блок, Софи Вильмес и Жан Ассельборн пообещали донести до европейского сообщества правдивую информацию о ситуации на Донбассе.
Министры также заверили, что правительства их стран полностью поддерживают Украину.
Руководители иностранных МИД посмотрели также на КПВВ Счастье вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Бондарем.
Руководство объединенных сил также доложило гостям о провокациях со стороны РФ и их отказе пропускать через КПВВ людей в обоих направлениях.
Визит министров иностранных дел на Донбасс
6 и 7 мая главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетили Украину с официальным визитом.
Главная цель визита — поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсуждение дальнейших реформ.
6 мая дипломаты побывали на линии разграничения, а на 7 мая запланирована их встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.