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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Главы МИД стран Бенилюкса расскажут европейскому сообществу правду о Донбассе

Главы МИД стран Бенилюкса расскажут европейскому сообществу правду о Донбассе

Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетили часть Луганской области, которая находится в зоне ООС.

Стеф Блок, Софи Вильмес и Жан Ассельборн пообещали донести до европейского сообщества правдивую информацию о ситуации на Донбассе.

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Министры также заверили, что правительства их стран полностью поддерживают Украину.

Руководители иностранных МИД посмотрели также на КПВВ Счастье вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Бондарем.

Руководство объединенных сил также доложило гостям о провокациях со стороны РФ и их отказе пропускать через КПВВ людей в обоих направлениях.

  • Руководители МИД стран Бенилюкса обещали рассказать правду о Донбассе
  • Руководители МИД стран Бенилюкса обещали рассказать правду о Донбассе
  • Руководители МИД стран Бенилюкса обещали рассказать правду о Донбассе
  • Руководители МИД стран Бенилюкса обещали рассказать правду о Донбассе
Главы МИД стран Бенилюкса расскажут европейскому сообществу правду о Донбассе / 2 фотографии

Визит министров иностранных дел на Донбасс

6 и 7 мая главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетили Украину с официальным визитом.

Главная цель визита — поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсуждение дальнейших реформ.

6 мая дипломаты побывали на линии разграничения, а на 7 мая запланирована их встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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