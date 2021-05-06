Положительные изменения есть, но ситуация все еще опасна: Зеленский о Донбассе

На Донбассе заметны позитивные изменения за последние дни. В частности, стало меньше снайперского огня и меньше погибших.

Однако достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня так и не удалось. Поэтому ситуация остается опасной.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с сенатором США и сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Конгресса США.

Он поблагодарил за постоянную и непоколебимую поддержку со стороны Штатов территориальной целостности Украины.

— Спасибо вам за весомый личный вклад в формирование такой прочной парламентской поддержки во главе Сенатского украинского кокуса, — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что это важная основа нашего стратегического партнерства, которое базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах.

Также президент оценил сильную позицию США по недопущению завершения строительства Северного потока — 2.

Между тем он отметил, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве со Штатами в противодействии дезинформации.

Кроме того, глава государства поблагодарил за выделенную на 2021 год помощь для Украины в бюджете США — $700 млн.

В свою очередь американский сенатор заверил Зеленского, что поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

Также Портман приветствовал назначение нового украинского посла в США Оксану Маркарову.

Сенат Польши поддержал Украину

Комитет Сената Польши по вопросам иностранных дел принял резолюцию, в которой выразил поддержку Украине на фоне скопления российских военных возле ее границ.

В документе власть РФ призывают остановить дальнейшую эскалацию и дестабилизацию ситуации в регионе.