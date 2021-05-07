— Первый вызов — это Россия. Россия все время бросает вызов солидарности ЕС. И второй — это Covid-19. Говоря метафорически, и то, и другое можно охарактеризовать как пандемию в политике и здравоохранении, — сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел стран Бенилюкса.

Министр также добавил, что Украина на данный момент не в той позиции, чтобы указывать ЕС как лучше помогать третьим странам в борьбе с пандемией коронавируса.

Агрессия России

В марте Россия сконцентрировала на границе с Украиной большое количество войск и военной техники. После того как страны Запада пригрозили последствиями, в случае полномасштабного вторжения в Украину, Москва решила отвести войска от украинских границ.

Однако военные аналитики отмечают, что РФ отвела лишь незначительное количество войск. По данным иностранных СМИ, всего несколько тысяч, остальные 80 тыс. до сих пор сконцентрированы около украинской границы.

Эта концентрация российских войск все еще является крупнейшей с 2014 года.