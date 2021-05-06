Російська Федерація відвела від українських кордонів лише кілька тисяч військовослужбовців. Водночас там і досі залишаються близько 80 тис. російських військових.
Про це пишуть журналісти The New York Times з посиланням на представників Пентагону.
За їхньою інформацією, десятки тисяч російських військовослужбовців залишаються біля різних ділянок кордону з Україною. Це найбільша концентрація військових сил РФ біля України з моменту окупації Криму у 2014 році.
– Російські військові, дійсно, наказали деяким підрозділам повернутися до своїх казарм до 1 травня – і вони, дійсно, відійшли від кордону. Але багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку, що говорить про те, що вони можуть повернутися, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить повернути їх знову, – йдеться у матеріалі видання.
Агресія Росії проти України
Наприкінці березня стало відомо про скупчення російських військ біля українського кордону.
Вони робили це під виглядом проведення навчань. Однак наприкінці квітня у Москві повідомили про відведення військ.
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Джерело: The New York Times