Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв поведінку Росії на європейській арені з пандемією в політиці. Він вважає, що це один із серйозних викликів для солідарності Євросоюзу.

– Перший виклик – це Росія. Росія весь час кидає виклик солідарності ЄС. І другий – це Covid-19. Говорячи метафорично, і те, й інше можна охарактеризувати як пандемію в політиці та охороні здоров’я, – сказав Кулеба на спільній прес-конференції з міністрами закордонних справ країн Бенілюксу

Міністр також додав, що Україна на цей момент не в тій позиції, щоб вказувати ЄС як краще допомагати третім країнам у боротьбі з пандемією коронавірусу.

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Агресія Росії

У березні Росія сконцентрувала на кордоні з Україною велику кількість військ і військової техніки. Після того як країни Заходу пригрозили наслідками, в разі повномасштабного вторгнення в Україну, Москва вирішила відвести війська від українських кордонів.

Однак військові аналітики відзначають, що РФ відвела лише незначну кількість військ. За даними іноземних ЗМІ, всього кілька тисяч, решта 80 тис. досі сконцентровані біля українського кордону.

Ця концентрація російських військ досі є найбільшою з 2014 року.