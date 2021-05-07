Повестку дня саммита лидеров 30 стран-членов НАТО обнародуют ближе к 14 июня, дня проведения мероприятия в Брюсселе.

Об этом сообщил официальный представитель Альянса из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

— Формат и повестка дня саммита НАТО, который состоится 14 июня, будут объявлены ближе к этой дате. Как сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, лидеры НАТО будут иметь содержательную и дальновидную повестку дня, в основе которой будет инициатива НАТО-2030, — отметил он.

Отметим, в соцсетях появилась информация, что Украину якобы не пригласили поучаствовать в нынешнем саммите Альянса. При этом 21 октября 2020 года генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что Альянс проконсультируется с Украиной и Грузией по формированию видения стратегии НАТО-2030.

В то же время экспертная группа по разработке стратегии НАТО-2030 рекомендует укрепить отношения с Украиной. Столтенберг ранее сказал, что продолжит консультации по стратегии НАТО-2030, а затем подготовит рекомендации для лидеров стран-членов НАТО.