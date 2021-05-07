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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Они должны чувствовать себя людьми: Зеленский о жителях ОРДЛО и деокупации Донбасса

Зеленский

Для Украины деоккупация Донбасса остается важным направлением работы. Кроме того, жители временно оккупированных территорий, пересекая контактную линию, должны себя чувствовать людьми, поэтому украинская власть вкладывает большие средства в инфраструктуру.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с высокопоставленными чиновниками стран Бенилюкса, которые накануне посетили зону проведения ООС.

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— Важно не на словах знать, что там происходит, а увидеть все собственными глазами. Знаю, что вы были в городе Счастье Луганской области. Вы сами видели, как мы относимся к Донбассу. Мы вкладываем деньги в инфраструктуру, — отметил Зеленский.

Чиновники стран Бенилюкса положительно оценили последовательное соблюдение Украиной перемирия на Донбассе.

  • Они должны чувствовать себя людьми: Зеленский о жителях ОРДЛО и деокупации Донбасса
  • Они должны чувствовать себя людьми: Зеленский о жителях ОРДЛО и деокупации Донбасса
  • Они должны чувствовать себя людьми: Зеленский о жителях ОРДЛО и деокупации Донбасса
  • Они должны чувствовать себя людьми: Зеленский о жителях ОРДЛО и деокупации Донбасса
  • Они должны чувствовать себя людьми: Зеленский о жителях ОРДЛО и деокупации Донбасса
  • Они должны чувствовать себя людьми: Зеленский о жителях ОРДЛО и деокупации Донбасса
Они должны чувствовать себя людьми: Зеленский о жителях ОРДЛО и деокупации Донбасса / 3 фотографии

Визит министров иностранных дел на Донбасс

6 и 7 мая главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетили Украину с официальным визитом.

Главная цель визита — поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсуждение дальнейших реформ.

6 мая дипломаты побывали на линии разграничения.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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