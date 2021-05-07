Вони повинні почуватися людьми: Зеленський про жителів ОРДЛО і деокупацію Донбасу

Для України деокупація Донбасу залишається важливим напрямком роботи. Крім того, мешканці тимчасово окупованих територій, перетинаючи контактну лінію, мають почуватися людьми, тому українська влада вкладає великі кошти в інфраструктуру.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з високопосадовцями країн Бенілюксу, які напередодні відвідали зону проведення ООС.
– Важливо не на словах знати, що там відбувається, а побачити все на власні очі. Знаю, що ви були в місті Щастя Луганської області. Ви самі бачили, як ми ставимося до Донбасу. Ми вкладаємо гроші в інфраструктуру, – зазначив Зеленський.
Чиновники країн Бенілюксу позитивно оцінили послідовне дотримання Україною перемир’я на Донбасі.
Візит міністрів іноземних справ на Донбас
6 та 7 травня голови МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідали Україну з офіційним візитом.
Головна мета візиту – підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, а також обговорення подальших реформ.
6 травня дипломати побували на лінії розмежування.