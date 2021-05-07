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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Вони повинні почуватися людьми: Зеленський про жителів ОРДЛО і деокупацію Донбасу

Зеленский

Для України деокупація Донбасу залишається важливим напрямком роботи. Крім того, мешканці тимчасово окупованих територій, перетинаючи контактну лінію, мають почуватися людьми, тому українська влада вкладає великі кошти в інфраструктуру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з високопосадовцями країн Бенілюксу, які напередодні відвідали зону проведення ООС.

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– Важливо не на словах знати, що там відбувається, а побачити все на власні очі. Знаю, що ви були в місті Щастя Луганської області. Ви самі бачили, як ми ставимося до Донбасу. Ми вкладаємо гроші в інфраструктуру, – зазначив Зеленський.

Чиновники країн Бенілюксу позитивно оцінили послідовне дотримання Україною перемир’я на Донбасі.

  • Вони повинні почуватися людьми: Зеленський про жителів ОРДЛО і деокупацію Донбасу
  • Вони повинні почуватися людьми: Зеленський про жителів ОРДЛО і деокупацію Донбасу
  • Вони повинні почуватися людьми: Зеленський про жителів ОРДЛО і деокупацію Донбасу
  • Вони повинні почуватися людьми: Зеленський про жителів ОРДЛО і деокупацію Донбасу
  • Вони повинні почуватися людьми: Зеленський про жителів ОРДЛО і деокупацію Донбасу
  • Вони повинні почуватися людьми: Зеленський про жителів ОРДЛО і деокупацію Донбасу
Вони повинні почуватися людьми: Зеленський про жителів ОРДЛО і деокупацію Донбасу / 3 фотографии

Візит міністрів іноземних справ на Донбас

6 та 7 травня голови МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідали Україну з офіційним візитом.

Головна мета візиту – підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, а також обговорення подальших реформ.

6 травня дипломати побували на лінії розмежування.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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