Национальный банк Украины повысил курс евро и понизил курс доллара к гривне.
На пятницу, 7 мая, НБУ установил курс 27,72 грн/1$.
Повышение цены на евро, согласно курсу на 7 мая, составляет на 33,41 грн/1€.
По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль и польский злотый повысилась тоже.
Курс валют в Украине от НБУ на 07.05:
- $1 – 27,72 грн;
- €1 – 33,41 грн;
- 1 польский злотый – 7,29 грн;
- 10 российских рублей – 3,72 грн.
Принятие законов для сотрудничества с МВФ
До 1 июня Верховная Рада примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине на $5 млрд.
Речь идет о законе об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях, о внесении изменений в закон О Национальном антикоррупционном бюро Украины и в закон О Национальном банке для закрепления его независимости.
Подробнее о принятии законов для сотрудничества с МВФ читайте в материале Фактов ICTV.