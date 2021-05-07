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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Евро подорожал: курс валют на 7 мая

Курс долара, гривня долар

Национальный банк Украины повысил курс евро и понизил курс доллара к гривне.

На пятницу, 7 мая, НБУ установил курс 27,72 грн/1$.

Повышение цены на евро, согласно курсу на 7 мая, составляет на 33,41 грн/1€.

По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль и польский злотый повысилась тоже.

Курс валют в Украине от НБУ на 07.05:

  • $1 – 27,72 грн;
  • €1 – 33,41 грн;
  • 1 польский злотый – 7,29 грн;
  • 10 российских рублей – 3,72 грн.

курс валют 7 травня

Принятие законов для сотрудничества с МВФ

До 1 июня Верховная Рада примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине на $5 млрд.

Речь идет о законе об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях, о внесении изменений в закон О Национальном антикоррупционном бюро Украины и в закон О Национальном банке для закрепления его независимости.

Подробнее о принятии законов для сотрудничества с МВФ читайте в материале Фактов ICTV.

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