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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Тетяна Забожко |

Євро здорожчав: курс валют на 7 травня

Курс долара, гривня долар

Національний банк України підвищив курс євро й знизив курс долара до гривні.

На п’ятницю, 7 травня, НБУ встановив курс 27,72 грн/1$.

Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 7 травня, становить на 33,41 грн/1€.

Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль та польський злотий підвищилася теж.

Курс валют в Україні від НБУ на 07.05:

  • $1 – 27,72 грн;
  • €1 – 33,41 грн;
  • 1 польський злотий – 7,29 грн;
  • 10 російських рублів – 3,72 грн.

курс валют 7 травня

Ухвалення законів для співпраці з МВФ

До 1 червня Верховна Рада ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом у межах виділення траншу Україні на $5 млрд.

Йдеться про закон щодо кримінального покарання чиновників за брехню у деклараціях, про внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро України та до закону про Національний банк для закріплення його незалежності.

Детальніше про ухвалення законів для співпраці з МВФ читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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