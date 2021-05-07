Національний банк України підвищив курс євро й знизив курс долара до гривні.
На п’ятницю, 7 травня, НБУ встановив курс 27,72 грн/1$.
Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 7 травня, становить на 33,41 грн/1€.
Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль та польський злотий підвищилася теж.
Курс валют в Україні від НБУ на 07.05:
- $1 – 27,72 грн;
- €1 – 33,41 грн;
- 1 польський злотий – 7,29 грн;
- 10 російських рублів – 3,72 грн.
Ухвалення законів для співпраці з МВФ
До 1 червня Верховна Рада ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом у межах виділення траншу Україні на $5 млрд.
Йдеться про закон щодо кримінального покарання чиновників за брехню у деклараціях, про внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро України та до закону про Національний банк для закріплення його незалежності.
Детальніше про ухвалення законів для співпраці з МВФ читайте в матеріалі Фактів ICTV.