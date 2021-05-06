Рада примет законы для продолжения сотрудничества с МВФ до июня — Арахамия

Верховная Рада до 1 июня примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине на $5 млрд. Об этом заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— 1 июня для нас — крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены придерживаться этой даты, — сказал Арахамия.

Речь идет о принятии закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях, о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

По словам Арахамии, Рада также планирует внести изменения в закон о Национальном банке для закрепления его независимости.

Офис президента назвал условие для транша МВФ

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко назвал условие для транша МВФ. По его словам, чтобы получить средства от Международного валютного фонда, необходимо внести изменения в законодательство.

Речь идет о судебной реформе и антикоррупционной инфраструктуре.