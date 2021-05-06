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Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

Рада примет законы для продолжения сотрудничества с МВФ до июня — Арахамия

Давид Арахамия

Верховная Рада до 1 июня примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине на $5 млрд. Об этом заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— 1 июня для нас — крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены придерживаться этой даты, — сказал Арахамия.

Речь идет о принятии закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях, о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

По словам Арахамии, Рада также планирует внести изменения в закон о Национальном банке для закрепления его независимости.

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Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко назвал условие для транша МВФ. По его словам, чтобы получить средства от Международного валютного фонда, необходимо внести изменения в законодательство.

Речь идет о судебной реформе и антикоррупционной инфраструктуре.

Фото: УНИАН

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