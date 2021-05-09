Сегодня, 9 мая, Украина отмечает День победы над нацизмом. На эту памятную дату президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Глава государства отметил, что за его плечами — лица людей, благодаря которым победа над нацизмом стала возможной. И почти каждая украинская семья имеет в семейном альбоме такое фото.

— Что для нас победа над нацизмом? Это благодарность, которая не имеет границ, сроков давности или географического деления. Это память о ее страшной цене. О том, что во Второй мировой погибло более восьми миллионов украинцев, что домой не вернулся каждый пятый украинец, что в общем война унесла не менее 50 миллионов человеческих жизней, — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что от поколения к поколению родители рассказывали об этой войне детям, а дедушки — внукам. По его словам, после 2014 года все стало иначе — теперь дети рассказывают родителям, дедушкам и бабушкам о военных действиях и отражениях вражеских атак.

— Пусть героизм наших предков дает силу новому поколению украинских военных, наших защитников. С верой в это, с надеждой на мир мы благодарим и кланяемся сегодня украинцам, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне, — подытожил глава государства.

День победы над нацизмом

Ежегодно 9 мая украинцы отмечают День победы над нацизмом. Этот день напоминает о страшных событиях 1939-1945 годов.

Неизменный атрибут этого дня — красный мак. Изображение мака напоминает кровавый след от пули и символизирует память о всех, кто погиб во время военных действий. Лозунг Дня победы над нацизмом — 1939-1945. Помним. Побеждаем.