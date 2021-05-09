9 травня, у День перемоги над нацизмом, президент Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні, яка відбулася на площі Слави у Києві.
Глава держави разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком поклав квіти до підніжжя меморіалу Вічного вогню.
Після цього вони вшанували пам’ять загиблих українців хвилиною мовчання. Пролунали удари барабана і військовий оркестр виконав гімн України.
Далі – воїни почесної варти зробили по шість пострілів з особистої зброї та пройшли урочистим маршем.
Потім у парку Вічної Слави відбулася панахида за загиблими.
Урочисте богослужіння провів глава УПЦ МП Онуфрій.
Також сьогодні у Національному музеї історії України у Другій світовій війні пройде захід Пам’ятаємо – Перемагаємо!
Звернення Зеленського в День перемоги над нацизмом
Президент Володимир Зеленський 9 травня звернувся до українців, зазначивши, що перемога над нацизмом – це пам’ять про її страшну ціну, про те, що в Другій світовій загинуло понад 8 млн українців.
За його словами, якщо раніше дідусі розповідали дітям про війну, то після 2014 року все стало інакше – тепер діти розповідають про військові дії.