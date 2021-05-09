9 травня, у День перемоги над нацизмом, президент Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні, яка відбулася на площі Слави у Києві.

Глава держави разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком поклав квіти до підніжжя меморіалу Вічного вогню.

Після цього вони вшанували пам’ять загиблих українців хвилиною мовчання. Пролунали удари барабана і військовий оркестр виконав гімн України.

Далі – воїни почесної варти зробили по шість пострілів з особистої зброї та пройшли урочистим маршем.

Потім у парку Вічної Слави відбулася панахида за загиблими.

Урочисте богослужіння провів глава УПЦ МП Онуфрій.

Також сьогодні у Національному музеї історії України у Другій світовій війні пройде захід Пам’ятаємо – Перемагаємо!

Звернення Зеленського в День перемоги над нацизмом

Президент Володимир Зеленський 9 травня звернувся до українців, зазначивши, що перемога над нацизмом – це пам’ять про її страшну ціну, про те, що в Другій світовій загинуло понад 8 млн українців.

За його словами, якщо раніше дідусі розповідали дітям про війну, то після 2014 року все стало інакше – тепер діти розповідають про військові дії.