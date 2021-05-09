Мама — это самый близкий человек, который всегда рядом, даже тогда, когда далеко, с такими словами обратился президент Владимир Зеленский к своей маме Риммы, жене Елене и всем украинским женщинам в День матери.

— Потому что ее материнское сердце за тысячи километров чувствует, все ли у тебя хорошо, в безопасности ли ты, здоров ли, улыбаешься ли, не голодный ли и даже — в шапке ли ты, — подчеркнул глава государства.

По его словам, мама не просто дает жизнь — она ​​заботится о безопасности, здоровье, комфорте, и делает ее счастливой, интересной и очень-очень вкусной.

— Мама имеет чрезвычайную суперсилу: всегда выслушает, всегда поймет, всегда простит, всегда найдет именно те, очень нужны тебе слова. Всегда в тебя верит. И всегда тебя любит. Даже когда ты ну очень озабочен, а на самом деле — бессовестный, забыл позвонить, — сказал президент в поздравлении.

По его мнению, самый счастливый человек тот, кто в жизни знает двух лучших мам — свою и маму своих детей.

— Значит, я уверенно могу сказать, что я — самый счастливый человек на Земле! Благодаря вам, моя дорогая мамочка Римма и дорогая жена Елена. Обе — бесконечно любимые и лучшие в мире! С Днем матери! – поздравил Зеленский своих дорогих женщин.

Поздравления политиков ко Дню матери

Другие украинские политики также поздравили с Днем матери 2021. Среди них — пятый президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

Как политики поздравили украинских женщин с Днем матери — в подборке Фактов ICTV.