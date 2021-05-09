День матери в 2021 приходится на 9 мая. Своих мам и всех женщин уже поздравили украинские звезды, а также известные политики.

Пожелания политиков ко Дню матери в соцсетях – в подборке на Фактах ICTV.

— Моя мама пошла в Вечность уже достаточно давно, но тепло ее любящего сердца и сейчас согревает и помогает мне на жизненном пути, — написал пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Бывший премьер-министр Владимир Гройсман также давно потерял свою маму, поэтому обращается ко всем с просьбой беречь своих самых родных людей.

– 21 год, как ее не стало…Самый дорогой мой человек. Люблю тебя, Мама. Любите и берегите своих матерей. С Днем матери! — написал политик и опубликовал под постом фото своей мамы.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в этот день обратилась ко всем матерям Украины.

– Материнская любовь — самая сильная в мире. Настоящее счастье чувствовать ее как можно дольше. Пока мамы рядом, каждый из нас остается ребенком, — подчеркнула она.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба поздравил всех мам теплыми словами:

— Желаю вам душевного спокойствия, успехов, гармоничных отношений в семье, хорошего отдыха. Пусть ежедневные заботы будут для вас легкими, а детские улыбки — искренними. Желаю вам крепкого здоровья, любви, терпения и счастливых детей рядом.

Традиции Дня матери

В Украине День матери отмечают во второе воскресенье мая. В 2021 году праздник приходится на 9 мая.

Подробно о традициях Дня матери в Украине — в материале на Фактах ICTV.