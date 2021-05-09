Мама – це найближча людина, яка завжди поруч, навіть тоді, коли далеко, з такими словами звернувся президент Володимир Зеленський до своєї мами Римми, дружини Олени та усіх українських жінок у День матері.

– Бо її материнське серце за тисячі кілометрів відчуває, чи все в тебе добре, чи ти в безпеці, чи ти здоровий, чи посміхаєшся, чи не голодний і навіть – чи ти в шапці, – наголосив глава держави.

За його словами, мама не просто дає життя – вона дбає про безпеку, здоров’я, комфорт, і робить його щасливим, цікавим та дуже-дуже смачним.

– Мама має надзвичайну суперсилу: завжди вислухає, завжди зрозуміє, завжди пробачить, завжди знайде саме ті, дуже потрібні тобі слова. Завжди в тебе вірить. І завжди тебе любить. Навіть коли ти ну дуже заклопотаний, а насправді – безсовісний, забув подзвонити, – сказав президент у привітанні.

На його думку, найщасливіша людина та, яка в житті знає двох найкращих мам – свою і маму своїх дітей.

– Отже, я впевнено можу сказати, що я – найщасливіша людина на Землі! Завдяки вам, моя дорога матусю Риммо і моя люба дружино Олено. Обидві – безмежно кохані і найкращі у світі! З Днем матері! – привітав Зеленський своїх дорогих жінок.

Привітання політиків до Дня матері

Інші українські політики також привітали з Днем матері 2021. Серед них – п’ятий президент України Петро Порошенко та колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Як політики вітали українських жінок з Днем матері – у добірці Фактів ICTV.