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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Зінов'єва |

Кабмін запровадив декларування зростання цін на пальне

Бензин

Кабінет міністрів запровадив декларування зростання цін на бензин та дизельне пальне понад 1%.

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Відповідні зміни до постанови №450, щодо стабілізації цін на соціально значущі товари уряд ухвалив ще 22 квітня 2021 року.

Згідно з нею, бензин марок А-92 та А-95, а також дизельне пальне внесені до переліку соціально важливих товарів.

Тіньове пальне в Україні

Майже половина пального на українському ринку – нелегальна, тож наразі є однією з головних дірок у державному бюджеті.

Через хитрі схеми недобросовісних операторів, держбюджет цьогоріч може недоотримати 22 млрд грн акцизів та ПДВ.

На думку голови парламентського Комітету з питань фінансів Данила Гетманцева, ситуація є дуже складною.

Найрозповсюдженіша нелегальна схема полягає у додавання до пального лакофарбових розчинників, а також так званої скрутки ПДВ.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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