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Нелегальний ринок пального: як влада боротиметься із тіньовиками

Майже половина українського ринку пального – нелегальна. Адже несумлінні оператори працюють за різними хитрими схемами.

Тому зараз це одна з головних дір держбюджету, який цьогоріч може недоотримати рекордні 22 млрд грн акцизів та ПДВ.

І все через податкові махінації та скрутки, а також контрафактний бензин та несумлінну конкуренцію тіньовиків з легальними гравцями ринку.

За словами голови парламентського Комітету з питань фінансів Данила Гетманцева, ситуація з усіма підакцизними товарами, зокрема з пальним, є дуже складною.

Тож навести лад на цьому ринку потрібно якнайшвидше. Про це говорили на засіданні профільного комітету Верховної Ради.

Зокрема, парламентарі покликали і правоохоронців, аби ті пояснили, чому досі ніхто не покараний за такі зловживання.

Гетманцев сказав, що у ВР заслухали правоохоронців та з’ясували що у них є всі достатні повноваження та інструменти задля подолання цієї проблеми.

Тож їм чиновники доручили визначити строки та відповідальних осіб і взяти це під парламентський контроль.

Найпоширеніша схема, за словами голови комітету, це скрутки ПДВ. Адже через неї бюджет недоотримує щороку до 15 млрд грн. Ще до 4 млрд грн крадуть, виготовляючи фальсифікат і не сплачуючи акциз.

Для цього в неякісні нафтопродукти додають лакофарбові розчинники, шкідливі не лише для автомобіля, а й для здоров’я людини.

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За словами президента Нафтогазової асоціації України Нелі Привалової, найгірше, що тіньовий ринок шкодить не лише споживачам, а й сумлінним підприємцям, які не занижують ціни, як виробники фальсифікату, але при цьому справно сплачують усі податки і працюють у білу. Тож легальнй ринок вимагає навести порядок.

Боротьба із тіньовим ринком пального набула широкого розголосу. У профільному комітеті наголошують, що посилять парламентський контроль.

Окрім того, чиновники запевнили, що вимагатимуть від правохоронців якомога швидше навести лад на ринку пального, аби держава не втрачала мільярди гривень.

Контроль за нелегальним обігом пального

У березні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наказав створити в областях міжвідомчі робочі групи для боротьби з нелегальним обігом пального.

Крім того, глава уряду доручив Антимонопольному комітету перевірити дотримання вимог щодо конкуренції на ринку.

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