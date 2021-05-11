На выходных от коронавируса могут вакцинировать тех граждан, которые записывались на иммунизацию в электронном приложении Дія.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания 11 мая.

Сейчас через приложение Дія на прививки от Covid-19 записались уже 532 тыс. украинцев.

Также Зеленский настаивал на том, что нужно договариваться с производителями вакцин о стратегическом партнерстве.

— Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин. Нужно говорить о комплексном подходе и взаимодействии, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Covid-паспорта

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что так называемые Covid-паспорта появятся уже в июне 2021 года.

Она подчеркнула, что работа над разработкой документов ведется без отклонения от графика, а политического согласия по запуску этих паспортов можно достичь уже в мае.

В Украине также активно готовятся к введению Covid-паспортов, они могут появиться уже в июле этого года, документ разрабатывают Минздрав и Минцифра.

Они отмечают, что паспорта создают в соответствии со стандартами и требованиями Европейской комиссии и Всемирной организации здравоохранения.