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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Людей, которые записались на прививку через Дію, могут вакцинировать на выходных

Людей, которые записались на прививку через Дію, могут вакцинировать на выходных

На выходных от коронавируса могут вакцинировать тех граждан, которые записывались на иммунизацию в электронном приложении Дія.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания 11 мая.

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Сейчас через приложение Дія на прививки от Covid-19 записались уже 532 тыс. украинцев.

Также Зеленский настаивал на том, что нужно договариваться с производителями вакцин о стратегическом партнерстве.

— Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин. Нужно говорить о комплексном подходе и взаимодействии, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Covid-паспорта

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что так называемые Covid-паспорта появятся уже в июне 2021 года.

Она подчеркнула, что работа над разработкой документов ведется без отклонения от графика, а политического согласия по запуску этих паспортов можно достичь уже в мае.

В Украине также активно готовятся к введению Covid-паспортов, они могут появиться уже в июле этого года, документ разрабатывают Минздрав и Минцифра.

Они отмечают, что паспорта создают в соответствии со стандартами и требованиями Европейской комиссии и Всемирной организации здравоохранения.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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