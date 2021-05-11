На вихідних від коронавірусу можуть вакцинувати тих громадян, які записувались на імунізацію у електронному додатку Дія.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради 11 травня.

Наразі через застосунок Дія на щеплення від Covid-19 записались вже 532 тис. українців.

Також Зеленський наполягав на тому, що потрібно домовлятися з виробниками вакцин про стратегічне партнерство.

– Щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин. Маємо вести мову про комплексний підхід та взаємодію, – наголосив Володимир Зеленський.

Covid-паспорти

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що так звані Covid-паспорти з’являться вже у червні 2021 року.

Вона наголосила, що робота над розробкою документів ведеться без відхилення від графіку, а політичної згоди щодо запуску цих паспортів можна досягнути вже у травні.

В Україні також активно готуються до введення Covid-паспортів, вони можуть з’явитися вже у липні цього року, документ розробляють МОЗ та Мінцифра.

Вони зазначають, що паспорти створюють відповідно до стандартів та вимог Європейської комісії та Всесвітньої організації охорони здоров’я.