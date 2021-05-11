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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Людей, які записались на щеплення через Дію, можуть вакцинувати на вихідних

Людей, які записались на щеплення через Дію, можуть вакцинувати на вихідних

На вихідних від коронавірусу можуть вакцинувати тих громадян, які записувались на імунізацію у електронному додатку Дія.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради 11 травня.

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Наразі через застосунок Дія на щеплення від Covid-19 записались вже 532 тис. українців.

Також Зеленський наполягав на тому, що потрібно домовлятися з виробниками вакцин про стратегічне партнерство.

– Щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин. Маємо вести мову про комплексний підхід та взаємодію, – наголосив Володимир Зеленський.

Covid-паспорти

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що так звані Covid-паспорти з’являться вже у червні 2021 року.

Вона наголосила, що робота над розробкою документів ведеться без відхилення від графіку, а політичної згоди щодо запуску цих паспортів можна досягнути вже у травні.

В Україні також активно готуються до введення Covid-паспортів, вони можуть з’явитися вже у липні цього року, документ розробляють МОЗ та Мінцифра.

Вони зазначають, що паспорти створюють відповідно до стандартів та вимог Європейської комісії та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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