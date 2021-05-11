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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Шмыгаль анонсировал установление справедливого прожиточного минимума

Гривня

Кабмин по поручению президента пересматривает прожиточный минимум, чтобы увеличить его до справедливого уровня.

Об этом сообщил в соцсети премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совещания с представителями Минсоцполитики, Минфина, Минэкономики, Офиса президента, профильных комитетов Верховной Рады и ученых.

— В рамках инициативы президента по преодолению бедности в Украине работаем над установлением справедливого прожиточного минимума, — подчеркнул глава правительства.

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В Министерстве соцполитики уже анонсировали увеличение прожиточного минимума для расчета основных пенсий и зарплат на 25%.

Поэтому уже в 2022-м он должен вырасти на 14%, в 2023 году — на 15%, в 2024 году — на 25%.

Повышение прожиточного минимума в 2021

На сегодняшний день прожиточный минимум в Украине составляет 2 189 грн (с 1 января).

С 1 июля 2021 года он составит 2 294 грн, а с 1 декабря – 2 393 грн.

Источник: Денис Шмигаль

Фото: Depositphotos

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