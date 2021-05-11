Кабмин по поручению президента пересматривает прожиточный минимум, чтобы увеличить его до справедливого уровня.
Об этом сообщил в соцсети премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совещания с представителями Минсоцполитики, Минфина, Минэкономики, Офиса президента, профильных комитетов Верховной Рады и ученых.
— В рамках инициативы президента по преодолению бедности в Украине работаем над установлением справедливого прожиточного минимума, — подчеркнул глава правительства.
В Министерстве соцполитики уже анонсировали увеличение прожиточного минимума для расчета основных пенсий и зарплат на 25%.
Поэтому уже в 2022-м он должен вырасти на 14%, в 2023 году — на 15%, в 2024 году — на 25%.
Повышение прожиточного минимума в 2021
На сегодняшний день прожиточный минимум в Украине составляет 2 189 грн (с 1 января).
С 1 июля 2021 года он составит 2 294 грн, а с 1 декабря – 2 393 грн.
Источник: Денис Шмигаль