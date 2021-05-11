Кабмін за доручення президента переглядає прожитковий мінімум, щоб збільшити його до справедливого рівня.

Про це повідомив у соцмережі прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради з представниками Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки, Офісу президента, профільних комітетів Верховної Ради та науковців.

– У межах ініціативи президента з подолання бідності в Україні працюємо над встановленням справедливого прожиткового мінімуму, – наголосив глава уряду.

У Міністерстві соцполітики вже анонсували збільшення прожиткового мінімуму для розрахунку основних пенсій та зарплат на 25%.

Тому вже 2022-го він має зрости на 14%, у 2023 році – на 15%, у 2024 році – на 25%.

Підвищення прожиткового мінімуму у 2021

На сьогодні прожитковий мінімум в Україні становить 2 189 грн (з 1 січня).

З 1 липня 2021 року він становитиме 2 294 грн, а з 1 грудня – 2 393 грн.

Джерело: Денис Шмигаль