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Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |

Цілодобове Велике будівництво найдовшої в Україні дороги

Велике будівництво

У Дніпропетровській області в цілодобовому режимі тривають роботи на трасі М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине.

Ця дорога є частиною найдовшого міжнародного маршруту М-30 Стрий – Ізварине, який вже отримав назву Дорога Єдності.

Її у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво планується відкрити до Дня Незалежності України.

Про те, як проходять роботи на трасі М-04, повідомляє прес-служба Укравтодору.

Велике будівництво

Наразі роботи тривають одночасно на ділянках: 72 – 151 км від межі з Кіровоградською областю до Криничанського поста поліції, на 151 – 196 км від Криничанського поста поліції до межі міста Дніпро, а також від Павлограда у напрямку Донецької області.

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Дорожники виконують фрезерування старого дорожнього покриття, розчищають узбіччя, облаштовують вирівнювальний шар, укладають верхній шар асфальту.

Також вони встановлюють бар’єрні огорожі та наносять дорожню розмітку.

Велике будівництво

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що будівництво першої частини об’їзної дороги Дніпра, Південного обходу, має бути завершено до Дня Незалежності України.

Велике будівництво обходу Дніпра в активній фазі

У Дніпрі триває будівництво першої в історії міста об’їзної дороги, так званого Південного обходу.

Роботи здійсненються в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво і мають  завершитися до Дня незалежності України.

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