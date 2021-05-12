Российские наемники использовали водонапорную станцию ​​неподалеку Горловки как огневую позицию, а взрыв, который произошел там на днях — это просто следствие халатного обращения со взрывчатыми веществами.

Задержанный СБУ разведчик “ДНР” во время допроса сообщил подробности взрыва на водонапорной станции, подающей воду сотням тысяч людей по обе стороны от линии фронта, в том числе и во временно оккупированные Донецк и Горловку.

— На водонапорную станцию ​​было завезено много взрывчатки и боеприпасов для провокационных действий против ВСУ. В результате небрежного обращения со взрывчатыми веществами произошел взрыв, вод насосная станция была разрушена, — сказал боевик.

Военный ВСУ Вячеслав уточнил, что действительно во время обстрелов позиций наблюдали в том районе какой-то взрыв.

По его словам, противник использовал водонапорную станцию ​​как военный объект, оттуда работал снайпер.

— Они понимали, что это объект критической инфраструктуры, поэтому мы не можем наносить огневые удары. Иначе без воды останутся несколько городов, — отметил боец.

Задержание разведчика “ДНР”

10 мая Служба безопасности Украины задержала разведчика “ДНР” неподалеку от линии разграничения. Он пытался получить информацию о расположении позиций ВСУ и их вооружений.

При нем был военный билет “ДНР”, а также удостоверение члена так называемой “Общественной организации ветеранов Новороссии”.

Во время допроса он признал свою причастность к незаконным вооруженным формированиям.