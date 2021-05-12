Російські найманці використовували водонапірну станцію неподалік Горлівки як вогневу позицію, а вибух, який стався там днями – це просто наслідок халатного поводження з вибуховими речовинами.

Затриманий СБУ розвідник “ДНР” під час допиту повідомив подробиці вибуху на водонапірній станції, яка подає воду сотням тисяч людей по обидва боки від лінії фронту, зокрема і до тимчасово окупованих Донецька та Горлівки.

– На водонапірну станцію було завезено багато вибухівки та боєприпасів для провокаційних дій проти ЗСУ. Внаслідок недбалого ставлення з вибуховими речовинами стався вибух, водонасосна станція була зруйнована, – сказав бойовик.

Військовий ЗСУ В’ячеслав уточнив, що справді під час обстрілів позицій спостерігали в тому районі якийсь вибух.

За його словами, противник використовував водонапірну станцію як військовий об’єкт, звідти працював снайпер.

– Вони розуміли, що це об’єкт критичної інфраструктури, тому ми не можемо наносити вогневе враження. Інакше без води залишаться кілька міст, – наголосив боєць.

Затримання розвідника “ДНР”

10 травня Служба безпеки України затримала розвідника “ДНР” неподалік від лінії розмежування. Він намагався отримати інформацію про розташування позицій ЗСУ та їх озброєння.

При ньому був військовий квиток “ДНР”, а також посвідчення члена так званої “Громадської організації ветеранів Новоросії”.

Під час допиту він визнав свою причетність до незаконних збройних формувань.