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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Пытался украсть информацию о ВСУ: СБУ задержала разведчика “ДНР” на Донетчине

Пытался украсть информацию о ВСУ: СБУ задержала разведчика “ДНР” на Донетчине

Служба безопасности Украины задержала разведчика “ДНР” неподалеку от линии разграничения, который пытался получить информацию о расположении позиций ВСУ и их вооружении.

Следователи установили, что участник незаконных вооруженных формирований РФ проходил службу в рядах боевиков с 2016 года и принимал участие в обстрелах украинских позиций.

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Также оперативники СБУ обнаружили у задержанного военный билет “ДНР” и удостоверение так называемой “Общественной организации ветеранов Новороссии”.

На предварительном опросе разведчик признал свою причастность к незаконным вооруженным формированиям.

Сейчас ему объявили подозрение по ч.1 ст .258-3 о создании террористической группы или террористической организации.

Вербовка местного населения

На Донбассе боевики активно вербуют мирное население на военную службу в незаконных вооруженных формированиях, сообщает разведка Минобороны.

В Донецкой и Луганской областях боевики создали “военные комиссариаты”, которые должны уточнить списки и наличие лиц, которые будут призываться принудительно.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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