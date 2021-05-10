Служба безопасности Украины задержала разведчика “ДНР” неподалеку от линии разграничения, который пытался получить информацию о расположении позиций ВСУ и их вооружении.

Следователи установили, что участник незаконных вооруженных формирований РФ проходил службу в рядах боевиков с 2016 года и принимал участие в обстрелах украинских позиций.

Также оперативники СБУ обнаружили у задержанного военный билет “ДНР” и удостоверение так называемой “Общественной организации ветеранов Новороссии”.

На предварительном опросе разведчик признал свою причастность к незаконным вооруженным формированиям.

Сейчас ему объявили подозрение по ч.1 ст .258-3 о создании террористической группы или террористической организации.

Вербовка местного населения

На Донбассе боевики активно вербуют мирное население на военную службу в незаконных вооруженных формированиях, сообщает разведка Минобороны.

В Донецкой и Луганской областях боевики создали “военные комиссариаты”, которые должны уточнить списки и наличие лиц, которые будут призываться принудительно.